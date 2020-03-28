    28 марта 2020, 11:22

    Подмосковье назвали стабильным для инвестиций, несмотря на коронавирус

    Юлия Булыгина

    Инвестиционный уровень Московской области оценили как стабильный, несмотря на эпидемию коронавируса по всему миру. Подмосковье сохранило высокое положение в кредитном рейтинге по версии агентства Fitch Ratings.

    Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне BBB-, изменив прогноз на «стабильный». Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов Московской области.

    Рейтинг Подмосковья остался на высоком инвестиционном уровне, так что регион по-прежнему входит в топ-5 субъектов России с наивысшими кредитными рейтингами. В министерстве добавили, что стабильный прогноз связан с устойчивостью финансовых показателей Московской области.

    Из-за распространения коронавируса и сдерживания экономической активности агентство кредитных рейтингов внепланово пересмотрело свои оценки по всему миру. В агентстве отметили, что 83% прогнозов по секторам отрицательные. В компании посчитали макроэкономические последствия от коронавируса и замедления экономик беспрецедентными.