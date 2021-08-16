Подмосковье назвали родиной российского гольфа

Занятия гольфом не такие дорогие, как могло бы показаться. В Московской области есть площадки, рассчитанные на любой доход игрока. Клубы работают с апреля по октябрь, и многие приезжают целыми семьями.

Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова при посещении гольф-клуб «Пестово» в Мытищах. Она также рассказала, что Подмосковье стало родиной российского гольфа. В регионе самое большое число 18-луночных полей — их девять.

«Мы активно развиваем внутренний и въездной туризм. Наш проект „Жемчужины подмосковного гольфа“ недавно принимал гольфистов из Санкт-Петербурга. Кроме спорта гостям были предложены путешествия по Московской области, они поучаствовали в уникальном мастер-классе на Жостовской фабрике и погрузились в атмосферу купеческого чаепития в Музее фабрики коломенской пастилы», — приводит ее слова пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Она добавила, что абонемент в школу гольфа «Форест Хиллс» в Дмитрове стоит не дороже, чем хоккейный или теннисный.

Первым туром рамках проекта «Golf in Russia» Международного Центра Гольф Туризма стал маршрут «Жемчужины подмосковного гольфа». Его покажут экспертам на мировой выставке для иностранных туроператоров сегмента гольф в Уэллсе (Великобритания) — INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET. Она состоится 18–21 октября в Уэльсе.

«Мы знакомим с культурой, историей, брендами Подмосковья. Не все знают, что в Московской области есть туризм премиального уровня. Проект „Golf in Russia“ — это глобальное продвижение региона. Сможем создавать новые рабочие места для наших жителей», — сказала Наталья Виртуозова.

С 1 по 4 августа прошел первый туристический маршрут для ценителей гольфа в Подмосковье.