Подмосковье назвали регионом с высоким уровнем долговой устойчивости | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье назвали регионом с высоким уровнем долговой устойчивости

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Министерство финансов Российской Федерации провело оценку долговой устойчивости регионов. Подмосковье отнесли к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. Об этом рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

«По результатам оценки показатели Подмосковья находятся в установленных для группы пределах. Для обеспечения высокого уровня долговой устойчивости в Московской области бюджет планируется и исполняется с соблюдением предельного объема государственного долга, обеспечивается оптимальная структура заимствований по видам инструментов и срокам их погашения. Также для оптимизации расходов на обслуживание долга мы своевременно рефинансируем и реструктурируем свои долговые обязательства», — отметила Наталия Масленкина.

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Министерство финансов РФ будет оценивать уровень долговой устойчивости регионов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. При классификации применяются такие показатели, как объем государственного долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. А также доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов за счет субвенций из бюджетной системы Российской Федерации.

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Также при этом учитывается годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта, который возник на 1 января очередного финансового года, без учета платежей по досрочному погашению долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетной системы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что власти Московской области должны находиться в партнерстве с бизнесом и оказывать помощь предприятиям. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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