Подмосковье назвали лидером в работе мониторинга на выборах

Система мониторинга за ходом выборов в Подмосковье была отлажена уже давно — задолго до появления этого пункта в действующем законодательстве. В этом плане Московская область является регионом-лидером. Об этом рассказала «360» председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека и член оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования Марина Юденич.

«У нас в области система мониторинга была отлажена задолго до того, как это было прописано в действующем законодательстве. В этом смысле мы, безусловно, регион-лидер. И, безусловно, инициатор создания четкой системы мониторинга. Поэтому Общественная палата — наша областная и муниципальные — становится точкой входа, через которую люди, которые хотят быть на выборах, могут реализовать свое желание и зарегистрироваться», — отметила она.

В Московской области также существует областная мобильная мониторинговая группа. В нее входят члены ОП, Совета по правам человека, уполномоченные по правам человека. Группа находится в режиме оперативного ожидания: если возникают какие-то проблемы, она подключается к их решению.

Юденич также назвала главную особенность предстоящих сентябрьских выборов.

«Я думаю, что главная особенность — процедурная. Она связана с тем, что голосование пройдет в течение трех дней, а не в один единый день голосования, как было прежде. Впрочем, мы уже опробовали такую систему — в частности, когда было голосование за внесение изменений в Конституцию РФ. Но единый день голосования впервые будет длиться три дня», — пояснила она.

Собеседница уверена, что трехдневное голосование удобно людям: им не нужно менять свои планы и искать время, чтобы прийти на участок в один конкретный день.

«Возможности спланировать время без ущерба для своих планов и прийти на избирательный участок, таким образом, больше в три раза. Кроме того, мы понимаем, что эпидемическая обстановка все еще напряженная. Я не думаю, что в сентябре она будет абсолютно благоприятной. Возможность развести поток голосующих людей, уменьшить нагрузку на избирательные участки в три раза, мне кажется, в этой ситуации чрезвычайно важна», — заключила она.