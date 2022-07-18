Подмосковье назвали одной из самых крупных энергосистем России

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что Подмосковье сейчас остается одной из самых больших энергосистем России. За первое полугодие 2022 года объемы переданной электроэнергии в сетях АО «Мособлэнерго» составили 7,6 миллиарда киловатт-часов. В сравнении с тем же периодом 2021 года полезный отпуск возрос больше чем на 163 миллиона киловатт-часов. Сети становятся надежнее, проводятся специальные работы, объемы поставляемой потребителям энергии растут.

«За 11 лет потребление электричества в нашем регионе увеличилось на 38% (2957 миллионов кВтч). В январе этого года в области был зафиксирован абсолютный максимум потребления электрической мощности: 18 409 МВт», — отметил Самарин.

При этом фактические потери электричества на первые шесть месяцев текущего года составили 11,21%, этот показатель ниже того же периода прошлого года. Самые хорошие показатели по выполнению плана потерь оказались в щелковском и домодедовском филиалах компании.

Чтобы снизить потери, «Мособлэнерго» каждый год проводит некоторые программы, которые проходят в каждом из филиалов. Например, выявляет очаги потерь в сетях, а также ликвидирует случаи неучтенного потребления, когда жители самостоятельно подключаются к сетям без соответствующего договора.

Кроме того, в Подмосковье активно обновляют приборы учета энергии. Все измерительные комплексы, которые уже технически устарели, заменяют на более современные. Также проводится реконструкция сетей. Ведется модернизация воздушных и кабельных линий, увеличивается пропускная способность, снижаются технические потери, повышается надежность электроснабжения.