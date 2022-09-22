Подмосковье назвали одним из лидеров по цифровизации в сферах энергетики и ЖКХ | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье назвали одним из лидеров по цифровизации в сферах энергетики и ЖКХ

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В Подмосковье началась ежегодная конференция Министерства энергетики Подмосковья. Она называется «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы». Мероприятие проводится в рамках регионального дня Минстроя России по развитию цифровой трансформации.

На пленарном заседании министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал о цифровизации сферы энергетики и ЖКХ в Подмосковье.

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«Московская область занимает лидирующие позиции по внедрению цифровизации, это касается и технологического присоединения, обработки обращений граждан, социальной газификации. Практически вся энергетическая и коммунальная инфраструктуры региона переведены в „цифру“. Сегодня на пленарном заседании мы как раз рассказали о том, чего достигли, и показали, какие задачи стоят перед нами на будущее», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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В первую очередь в Подмосковье проводят перевод всех услуг в электронный вид. Изначально нужно получить все технические условия, сделать проект, который пройдет специальную экспертизу, — затем можно будет получать коммунальные услуги, такие как газ, электричество, тепло, воду и канализацию. С 2017 года такие процедуры стали проще, их можно получить на региональном портале государственных услуг.

Цифровизация управления энергетической и коммунальной инфраструктурой укрупненно состоит из трех частей: цифровые отраслевые услуги для бизнеса или других субъектов деятельности; цифровизация инженерных систем и цифровизация управления.

Еще один полезный для бизнеса функционал — это так называемая карта свободных мощностей, которая демонстрирует свободные мощности по теплу, воде и канализации. В ближайшее время к услуге подключат еще электричество или газ. Это особенно важно для тех, кто собирается строить здания на неосвоенных территориях. При этом при выборе площадки можно сразу понять, какие коммуникации уже есть, а какие пока еще отсутствуют. Карта свободных мощностей позволяет сразу же определить всю перспективу подсоединения к услугам.

Еще один этап — это цифровизация управления. К ней подключены все ресурсоснабжающие организации, чтобы удобнее было отражать всю свою деятельность, например по технологическому подключению и другим направлениям работы. Всем пользователям предоставили удобный интерфейс, поэтому стало комфортно вносить в систему документы, получать справки в электронном виде, обрабатывать выписки, видеть свои сети и другое.

Также в Подмосковье работает единая диспетчерская служба, которая позволяет оперативно реагировать на все аварийные ситуации. В ней информация собрана по таким вопросам, как отключения тепла, воды или канализации. В прошлом году в системе было зарегистрировано больше 30 тысяч различных событий, даже такие, которые оказались не замечены самими жителями. Через собранные данные можно понять, какие ресурсоснабжающие организации допускают больше аварий, в каких котельных или в каком доме чаще происходят отключения воды, тепла и электричества.

Карта коммунальных услуг МКД — еще один сервис, который пользуется большой популярностью. Это публичный ресурс для жителей Московской области, где внесены данные по всем многоквартирным домам Подмосковья. Это порядка 56 тысяч адресов. На каждый дом оформлена собственная карточка, в которой указаны все необходимые даты отключения воды и включения отопления, а также то, какая именно управляющая компания сейчас занимается обслуживанием дома. К текущему моменту больше 127 тысяч человек посещают этот ресурс. Для жителей работает также публичный Telegram-бот, в котором можно посмотреть все уведомления о плановых отключениях воды и тепла в любом из домов Московской области.

Социальная газификация тоже подошла под цифровизацию. Все данные о ходе программы размещены в региональной геоинформационной системе, а также на «Яндекс.Картах». Подать заявку на подключение дома к газу можно тоже онлайн, для этого не потребуется даже выходить из дома. Это можно сделать на портале единого оператора газификации, на портале государственных услуг, на сайте регионального оператора газификации — «Мособлгаза».

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