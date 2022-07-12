Подмосковье назвали одним из лидеров по производству картофеля

Московская область в этом году будет полностью обеспечена картофелем. Им засеяли порядка 14 тысяч гектаров. Ожидается, что урожай составит примерно 400 тысяч тонн картофеля.

Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

«Ранее Минсельхоз России заявил, что в настоящее время потребность в импорте картофеля отсутствует. Что касается Московской области, то наш регион является одним из лидеров по производству овощей, в том числе и картофеля. Несмотря на то, что в этом году посевная кампания стартовала на фоне зарубежных санкций, все работы выполнены по плану», — отметил Сергей Керселян.

По его словам, никаких предвестников того, что в Московской области может начаться дефицит, на текущий момент не наблюдается.

«В целом в этом году в области ожидается почти 400 тысяч тонн картофеля. Предпосылок к дефициту нет», — сказал парламентарий. В сравнении с прошлым годом, в Подмосковье значительно расширена площадь посевной.