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    12 июля 2022, 15:15

    Подмосковье назвали одним из лидеров по производству картофеля

    Ирэна Вороник

    Московская область в этом году будет полностью обеспечена картофелем. Им засеяли порядка 14 тысяч гектаров. Ожидается, что урожай составит примерно 400 тысяч тонн картофеля.

    Подмосковье назвали одним из лидеров по производству картофеля

    Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

    «Ранее Минсельхоз России заявил, что в настоящее время потребность в импорте картофеля отсутствует. Что касается Московской области, то наш регион является одним из лидеров по производству овощей, в том числе и картофеля. Несмотря на то, что в этом году посевная кампания стартовала на фоне зарубежных санкций, все работы выполнены по плану», — отметил Сергей Керселян.

    По его словам, никаких предвестников того, что в Московской области может начаться дефицит, на текущий момент не наблюдается.

    «В целом в этом году в области ожидается почти 400 тысяч тонн картофеля. Предпосылок к дефициту нет», — сказал парламентарий. В сравнении с прошлым годом, в Подмосковье значительно расширена площадь посевной.