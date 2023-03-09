Подмосковье 09 марта 2023, 17:39 Подмосковье нарастит экспорт продукции до 280 тысяч тонн в год

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Вторую очередь логистического терминала агрохаба «Селятино» построят в Наро-Фоминске. Это позволит увеличить поставки иностранным заказчикам, рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По словам Филимонова, агрохаб зарекомендовал себя в качестве опорного терминала для развития экспорта агропродукции области. В этом году через него пройдут поставки на сумму свыше 430 миллионов долларов. Это более 200 тысяч тонн товаров.

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«К 2024 году, после строительства второй очереди, объёмы экспорта вырастут до более чем 280 тысяч тонн в год, в денежном выражении их объем превысит, по предварительным подсчетам, 570 миллионов долларов США», — добавил он.

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В рамках второй очереди построят подъездную дорогу от Киевского шоссе к агрохабу. В работы вложат 10 миллиардов рублей. До 2025 года также завершат возведение третьего этапа, что позволит вдвое увеличить мощности перевалки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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