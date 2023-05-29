Подмосковье 29 мая 2023, 17:23 Подмосковье нарастило высадку яровых культур на 10% за год Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковье нарастило высадку яровых культур на 10% по сравнению с прошлым годом. План по посеву выполнили на 85%.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, яровыми культурами засеяли свыше220 тысяч гектаров. Он добавил, что план по посеву зернобобовых культур уже полностью завершили и перевыполнили.

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«Зерновые засеяны на площади более 88 тысяч гектаров, что составляет 85% от плана. Высокие темпы и по высадке картофеля. Им засеяно уже более 12 тысяч гектаров, что составляет 92% от плана», — сказал он.

Масличными культурами засели свыше 35 тысяч гектаров, это 85% от плана. Кормовые культуры высадили более чем на 69 тысячах гектаров, а овощи — более чем на шести тысячах гектаров.

Лидерами по темпу работ в этом году оказались Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы. Там засели около 30 тысяч, свыше 25 тысяч и 20 тысяч гектаров земли.

В Минсельхозпроде отметили, что успешному ходу работ помогла благоприятная погода и своевременная подготовка техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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