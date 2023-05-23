Подмосковье 23 мая 2023, 13:06 Подмосковье нарастило выпуск питьевой и минеральной воды на 74% Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Объемы производства минеральной и питьевой воды увеличились в Подмосковье более чем на 74%. В марте он превысил 711 миллионов полулитров.

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в марте регион произвел более 49% от общего объема выпуска в ЦФО и 17% от общероссийского.

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«Объем производства питьевой и минеральной воды в марте 2023 года на территории Московской области составил более 711 миллионов полулитров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем на 74%», — сказал он.

Самые крупные производители воды в Подмосковье — это компании «Мултон Партнерс», «Фонте Аква ПК», «Аквалайф» и «ФКПЧФ Бобимэкс ТМ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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