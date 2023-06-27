Подмосковье 27 июня 2023, 14:45 Подмосковье нарастило сев яровых культур на 25 тысяч гектаров за год

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Подмосковье нарастило сев яровых культур на 25,1 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом. Плановые работы в регионе завершили.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, яровыми культурами засели более 257 тысяч гектаров земли.

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«Зерновые и зернобобовые засеяны на площади в 106,8 тысячи гектаров. Масличные культуры — 39 тысяч гектаров, кормовые культуры на территории в 89,8 тысяч гектаров», — сказал он.

Также на площади 21,8 тысячи гектаров засели картофель и овощи открытого грунта. Больше всего работ провели в Серебряных Прудах, это более 31 тысячи гектаров. Еще 25 000 тысяч в Зарайске и 23 тысячи — в Луховицах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддерживать аграрные предприятия региона.

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