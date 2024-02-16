Подмосковье 16 февраля 2024, 11:20 Подмосковье нарастило производство соков из фруктов и овощей на 34% за год пресс-служба Минсельхозпрод МО

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За 2023 год Подмосковье произвело на 34% больше соков из ягод и овощей, чем годом ранее. Всего регион выпустил более 35 тысяч банок напитка.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, объем производства соков в прошлом году достиг 8% от общего объема ЦФО и более 2% — общероссийского.

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«Одной из точек роста стал уход иностранных компаний с рынка. Так, ранее занимаемые ниши освободились для реализации региональными производителями масштабных инвестпроектов по переработке сельхозпродукции на территории Подмосковья», — сказал он.

Самыми продуктивными предприятиями стали Ярцевский комбинат напитков, компаний «Астраханка», «Лидер» и «Мултон Партнерс».

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