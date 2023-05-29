Подмосковье 29 мая 2023, 16:53 Подмосковье нарастило производство пива на 13% в первом квартале Источник фото: Московская пивоваренная компания

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За период с января по март текущего года объем производства пива в Московской области увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Объем производства пива в Подмосковье с января по март составил порядка 15 миллионов декалитров <…> Это 8,3% от общего объема, произведенного в стране», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Также в первом квартале в регионе произвели более 29,1% от общего объема пива в Центральном федеральном округе. В Московской области функционируют такие предприятия, как «Московская пивоваренная компания», «АБ ИнБев Эфес», «Волковская пивоварня», «Глетчер» и «Домодедовский пивоваренный завод».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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