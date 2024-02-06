06 февраля 2024, 16:09
Подмосковье нарастило производство мороженого почти на 8% за год
Московская область остается лидером по производству мороженого в России. В 2023 году подмосковные объемы выросли на 7,8% до 102,9 тысячи тонн.
«Мы продемонстрировали впечатляющий результат, сформировав более 60% общего объема мороженого в Центральном федеральном округе и порядка 20% от общероссийского объема», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Таких показателей удалось достичь за счет таких производителей, как: «Чистая линия» в Долгопрудном, «Дмитровский молочный завод», «Фронери Рус» в Жуковском, «ЛАГУНА КОЙЛ» в Люберцах и «Иль Мио Мороженко» в Солнечногорске.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Сельское хозяйство
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