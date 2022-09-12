Подмосковье нарастило производство молока | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье нарастило производство молока

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Производство молока в Подмосковье выросло до 421,5 тысячи тонн. Этот показатель был достигнут за семь месяцев.

В прошлом году было произведено на 0,9 тысячи тонн молока меньше, чем за аналогичный период в этом году. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что производство молока в регионе растет хорошими темпами.

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«Только за прошедшую неделю валовое производство в хозяйствах всех типов составило 12,1 тысячи тонн. Это на 0,3 тысячи тонн больше, чем за тот же период прошлого года. При этом надой на корову достиг отметки 21 килограмм, на 0,5 килограмма больше, чем в прошлом году», — сообщил Георгий Филимонов.

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По суточному сентябрьскому надою среди подмосковных округов лидирует Коломна — 202,5 тонны в сутки. Незначительно уступает Сергиево-Посадский городской округ с показателями 156,5 тонны. На третьем месте Домодедово (143,2 тонны), на четвертом — Ступино (137,8 тонны).

Рейтинг составляли на основе данных ста хозяйств региона.

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