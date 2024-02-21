Подмосковье 21 февраля 2024, 13:45 Подмосковье нарастило производство майонеза на 154% за год Unsplash

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В Московской области работают 10 крупных предприятий, выпускающих майонез и соусы. В прошлом году они увеличили объемы производства на 154%.

«За год объем производства майонеза в регионе составил 63 тысячи 400 тонн. В Подмосковье выпускают более 32,8% от общего объема майонеза в ЦФО и 8,2% от общероссийского объема», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Крупными производителями майонеза считаются компании «Ильинское 95» из городского округа Щелково, «Ногинский пищевой комбинат» из городского округа Богородский, «Мэтр» из городского округа Талдом, «Торгус» из городского округа Домодедово.

Производители работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции.

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