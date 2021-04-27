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    27 апреля 2021, 14:21

    Подмосковье нарастило производство лекарств, компьютеров и машин

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье стало производить еще больше препаратов для борьбы с вирусами, микробами, опухолями, лечения пищеварительных болезней. Увеличились показатели по выпуску компьютеров, машин и оптических изделий.

    Подмосковье нарастило производство лекарств, компьютеров и машин | Изображение 1

    Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Обрабатывающее производство в первом квартале года, по ее словам, выросло на 13,5%.

    Наибольший рост у нас показало производство лекарственных средств и материалов, которые применяют в медицинских целях. Здесь индекс промпроизводства составил 168,9%

    Екатерина Зиновьева.

    В регионе сосредоточено около четверти фармацевтических мощностей страны. И сегодня, по словам Зиновьевой, все они работают в полную силу.

    «Безусловно, фармацевтический сектор внес существенный вклад в общий рост промышленного производства региона», — подчеркнула она.

    Например, индекс по производству препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта или обмена веществ составил 161,5%, а препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, — 175,8%.

    Кроме того, хорошие темпы роста показали предприятия по производству готовых металлических изделий, компьютеров, машин, электронных и оптических предметов. По всем этим направлениям индекс в первом квартале года превысил 125%.