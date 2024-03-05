Подмосковье 05 марта 2024, 11:39 Подмосковье нарастило объем промышленного производства в 1,4 раза за 10 лет Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковье нарастило объемы отгрузки товаров собственного производства в 1,4 раза за 10 лет. В денежном выражении объем вырос в три раза.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, регион обладает высоким потенциалом для роста промпроизводства.

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«В денежном выражении объем отгрузки продукции промышленными предприятиями Подмосковья за десятилетие вырос в три раза — с 1,8 триллиона рублей в 2013 году до более чем 5,5 триллиона рублей в 2023 году. Применяя инфляционный коэффициент, мы фиксируем чистый рост объемов отгрузки за 10 лет в 1,4 раза», — сказала она.

Около 90% всего объема отгрузки приходится на обрабатывающую промышленность. Преимущественно регион выпускает товары с высоким уровнем добавленной стоимости.

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