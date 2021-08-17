Подмосковье нарастило экспорт продуктов в Китай

За семь месяцев Подмосковье экспортировало в Китай продукты на 119 миллионов долларов. В основном мясо, соусы, приправы, напитки и кондитерские изделия.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский, поставки в Китай увеличились на 60,9 миллиона долларов по сравнению с прошлым годом.

Московская область продолжает наращивать экспорт продукции в Китай Сергей Воскресенский.

За весь прошлый год Московская область поставила в Китай сельхозпродукты на 127,9 миллиона долларов.

«В этом году предприятия Подмосковья экспортируют в Китай в основном мясную продукцию, соусы, приправы, напитки и кондитерские изделия», — уточнил Воскресенский.

Он добавил, что около 100 тонн приходится на сыры, чай, кофе, мороженое и плодоовощные консервы.

Московская область сегодня занимает первое место по экспорту мяса в Китай среди других регионов России Сергей Воскресенский.

А самые крупные экспортеры мяса в Китай — подмосковные предприятия «Черкизово» и «Мираторг».