Подмосковье нарастило добычу полезных ископаемых и обрабатывающее производство

Индекс промышленного производства Подмосковья составил 101,2% по итогам семи месяцев. В регионе на 1,5% увеличилось обрабатывающее производство и на 7,6% — добыча полезных ископаемых. Об этом сообщила глава Минэкономики региона Наталия Масленкина.

По словам Масленкиной, объем отгруженной продукции, промышленных работ и услуг составил 2,5 триллиона рублей. Это на 10,8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщили в министерстве, в Подмосковье на 28% увеличилось производство кожи и кожаных изделий, на 23,9% — лекарств, на 23,4% — электроники и оптики и на 10,3% — текстиля. При этом незначительно замедлилось производство химических веществ, пищевых продуктов, металлургии, древесины и мебели.

«Подмосковье находится в числе субъектов Российской Федерации, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, удерживают положительную динамику. Этому способствуют сильные производители и эффективные каналы сбыта. Своевременная поддержка экономики и бизнеса, корректное и правильное регулирование позволяют системе работать», — сказала министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал факторы успеха Подмосковья в новых экономических условиях.