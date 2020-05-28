Подмосковье наращивает темпы строительства после перерыва. Сроки переносить не будут

В Подмосковье 18 мая запустили стройки. Возобновилось строительство жилых домов, социальных объектов и дорог. Подрядчики наращивают темпы и не собираются переносить сроки сдачи проектов. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В Химках возобновили строительство Репинской развязки. Дорогу обещают закончить без нарушения сроков. Сейчас рабочие монтируют пролетное строение будущего путепровода. Директор проекта отметил, что в начале июня уже начнется монтаж металлоконструкций на стапель для дальнейшей сборки.

«Наша задача — первый этап сдать если не в конце года, то в первом квартале следующего. Идет интенсивное сооружение, инженерное дело», — уточнил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Работы продолжаются и над жилыми комплексами. В Ленинском городском округе возобновили строительство ЖК «Южная Битца».

«Стройку развернули успешно, с момента получения разрешения на дальнейшее проведение работ после паузы мы восстановили требуемое количество людей для сохранения темпов, которые мы набирали до того, как ушли на паузу», — рассказал Виталий Ястремский, руководитель проекта по проектированию и строительства ГК «ФСК».

На объекте соблюдают все санитарные нормы.

«Сейчас на площадке находятся 150 человек, работы организованы с разделением. На монтажном горизонте оставляем только тех, кто занимается монтажом. Дальше — ниже на два этажа — занимаемся разводкой электрических систем и стояковых систем. Соблюдаются все меры безопасности на объекте: температурный контроль на входе, организована работа и мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции. Сейчас все это у нас на площадке есть, люди обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты», — пояснил Ястремский.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев попросил внимательно относиться к новым требованиям по санитарным нормам. Это поможет предотвратить распространения инфекции.

«Берегите рабочих. Требования, которые мы предписываем своими указами, обязательны к исполнению. Вы это прекрасно понимаете. Есть безопасность при строительстве и есть санитарная безопасность. Я вас прошу к этому относиться ответственно», — сказал губернатор.

Сроки сдачи корпусов сдвигать не планируют. Темп уверенно будут наращивать.

В Подмосковье открыли и офисы продаж квартир. Там также должны соблюдаться все санитарные нормы. Люди хотят посмотреть на ход строительства, эту возможность им уже готовы предоставить.

«Люди хотят глазами посмотреть и руками потрогать. Это правильно», — отметил Андрей Воробьев.

За соблюдением всех санитарных норм будут следить. Прошедший проверку офис получит индекс безопасности. Это значит, что объект официально получает статус безопасного для здоровья работников и клиентов. Показатель занесут в «Яндекс.Карты».