Подмосковье 15 декабря 2022, 15:22 Подмосковье направляет около 12 млрд рублей в год на поддержку приемных семей — Каклюгина Вице-губернатор Каклюгина: Подмосковье выделяет около 12 млрд рублей в год приемным семьям Телеканал «360»

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Московская область направляет около 12 миллиардов рублей в год на поддержку приемных семей. Об этом «360» рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина в рамках спецпроекта канала «Итоги года — 2022».

«Семьям, которые берут ребенка, мы помогаем материально — это ведь новые условия жизни. На поддержку семьи ежегодно направляем порядка 12 миллиардов рублей, но это того стоит: чтобы все дети, которые остаются без родителей, не жили в детском доме, а обретали приемную семью», — пояснила Каклюгина.

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Она добавила, что в этом году в регионе проходил форум «Сила в семье», куда позвали приемные семьи. Название мероприятия выбрали неслучайно.

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«Мое личное убеждение в том, что, действительно, сила — в семье. Появление детей помогает понять смысл жизни, ты трансформируешься», — уверена вице-губернатор.

Она напомнила, что в прошлом году в Московской области закрыли все детдома: всех детей отдали в приемные семьи. Каклюгина назвала это событие «большим рубежом».