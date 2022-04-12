Подмосковье направит выплаты для семей с детьми от восьми до 17 лет 11,3 млрд рублей

Указом президента России малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет получат специальную выплату. В Московской области более 90 тысяч человек получат эти средства. Об этом на совещании правительства региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болотаева рассказала, что на выплаты для малообеспеченных семей с детьми направят 11,3 миллиарда рублей, из которых 6,3 миллиарда поступят из федеральной казны и пять миллиардов предоставить бюджет Подмосковья.

«Хочу подчеркнуть, что эта выплата самым нуждающимся семья, у кого доход ниже 14 700 рублей на каждого члена семьи», — отметила министр. При расчете суммы выплаты также учтут имущество, которым располагает семья.

Источник фото: телеканал «360»

«Должно быть не более одного дома, одной квартиры или одного автомобиля», — добавила Болатаева.

Размер выплаты составит от семи до 14 тысяч рублей. Итоговую сумму рассчитывают из общего дохода, куда включаются зарплата, пособия, пенсии, алименты и так далее.

Источник фото: телеканал «360»

Получившуюся сумму делят на 12 месяцев и количество членов семьи. Если итоговый результат составляет меньше 14 748 рублей (это прожиточный минимум в Московской области) то семья имеет право на выплату.

Источник фото: телеканал «360»

Пособие выплачивается ежемесячно в течении всего года. Заявления родители могут подать с 1 мая в офисах МФЦ или через портал «Госуслуги». Первая выплата поступит сразу за апрель и май.