Подмосковье направит свыше 45 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог в 2023 году | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 16:36 Подмосковье направит свыше 45 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог в 2023 году

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На ремонт региональных дорог Подмосковья в 2023 году направят 45,7 миллиарда рублей. Такое финансирование внесли в проект бюджета, рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

«На строительство и реконструкцию региональных дорожных объектов в 2023 году в проекте бюджета Подмосковья заложено 45,7 миллиарда рублей, из них 13,5 миллиарда рублей федеральных средств», — рассказала глава министерства.

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В 2024 году на эти цели планируют направить уже 51,9 миллиарда рублей, из которых 27,1 миллиарда — из федерального бюджета.

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В числе региональных проектов, в следующем году в Подмосковье планируют открыть рабочее движение на дорогах Осташковское шоссе — д. Ульянково и Каширское шоссе — Молоково — Андреевское. Также завершится реконструкция Шереметьево-1 — Шереметьево-2, Октябрьского проспекта в Люберцах на участке от границы Москвы — Егорьевское шоссе от улицы Власова до путепровода через железную дорогу, проезда к дому отдыха «Полет» в Одинцове, участка Мякининского шоссе от трассы М9 «Балтия» до МКАД. В Красногорске жители смогут пользоваться новым надземным переходов на пересечении Волоколамского шоссе и Речной улицы.

На ремонт и строительство муниципальных дорог в регионе потратят 543,2 миллиона рублей. Из них 31,6 миллиона — из бюджетов округов. Так, планируют достроить автомобильный мост на площади Свободы в Наро-Фоминске, построить и реконструировать дороги к индустриальному парку «М-8» в селе Сватково в Сергиевом Посаде, отремонтировать улицы Чистяковой от 19-го километра Можайского шоссе до нового выхода на МКАД в Одинцове.

Кроме того, в регионе продолжится ремонт 24 километров дорог к сельским населенным пунктам. На это предусмотрена субсидия в размере 500 миллионов рублей. Работы проведут в девяти округах Подмосковья.

Наталия Масленкина отметила, что планируемые работы создадут прочную основу для роста экономики.

«Жители получают комфортную среду и удобство передвижения, бизнес — возможность перестроить логистику и быстрее и дешевле доставлять грузы, создать новые рабочие места в районах, которые стали ближе благодаря новым дорогам», — сказала она.

Наталия Масленкина добавила, что работы будут проводить по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».