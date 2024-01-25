Подмосковье 25 января 2024, 14:38 Подмосковье направит свыше 19 миллионов рублей на развитие агротуризма в 2024 году Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковье направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма в 2024 году. Полученные средства фермеры смогут направить на обустройство мест для размещения гостей, детские площадки и новое оборудование.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, грант «Агротуризм» позволит хозяйствам увеличить производительность, а также количество туристов.

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«Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий», — сказал министр.

По итогам прошлого года грант получили два подмосковных проекта из Шаховской и Щелкова. Они получили поддержку в размере 20 миллионов рублей.

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