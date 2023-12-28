Подмосковье 28 декабря 2023, 10:54 Подмосковье направит свыше 19 миллиардов рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году Unsplash

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Подмосковье выделит более 19 миллиардов рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году. Продлить или скорректировать рецепты можно дистанционно, напомнили в Мособлдуме.

Как рассказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, в регионе активно развивают службы и сервисы в сфере здравоохранения. Один из них позволяет дистанционно получить рецепт на лекарства.

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«Оформить такой рецепт можно без посещения поликлиники — это может сделать лечащий врач с помощью телемедицинской консультации», — отметил Андрей Голубев.

С начала года таким способом жители оформили почти 900 тысяч рецептов на льготные препараты. Право на получение таких лекарст имеют около 700 тысяч человек.

«На льготное лекарственное обеспечение жителей Московской области в 2024 году будет выделено 19,2 миллиарда рублей — 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета и 15,9 миллиарда рублей — из регионального», — добавил Голубев.

Жителям напомнили, что записаться на дистанционную консультацию к врачу можно через портал «Здоровье», информат поликлинике, а также по горячей линии 122.

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