Подмосковье 29 января 2024, 14:47 Подмосковье направит почти 2 миллиона рублей на закупку новой техники для больниц в 2024 году пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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В этом году медучреждения Подмосковья получат новое оборудование на сумму почти два миллиона рублей. Это видеоэндоскопические стойки, эндоскопические системы и другая техника.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в прошлом году медучреждения получили 252 новых аппарата, в этом году туда поставят еще 364.

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«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций», - сказала она.

Технику поставят в 49 организаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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