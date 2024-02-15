Подмосковье 15 февраля 2024, 16:40 Подмосковье направит еще 60 миллиардов рублей на создание готовых промышленных площадок Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Промышленную инфраструктуру продолжают развивать в Подмосковье. Особой популярностью пользуются готовые площадки со всей необходимой инфраструктурой. На их создание направят еще более 60 миллиардов рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, всего в стадии реализации находятся 10 таких площадок.

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«Сегодня в Подмосковье три такие площадки уже созданы — они расположены в Подольске и Солнечногорске. Еще 10 — на разных стадиях реализации. Суммарно инвестиции в создаваемые проекты „Подмосковье индастриал“ составят более 60 миллиардов рублей, будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест», — сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что предприниматели также могут воспользоваться программой промышленной ипотеки и получить кредит по ставке 3-5% годовых для покупки помещения.

Выбрать место для размещения производства владельцы бизнеса могут по ссылке.

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