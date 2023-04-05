Подмосковье 05 апреля 2023, 10:47 Подмосковье направит более 229 миллионов рублей на выплаты по соцконтрактам в 2023 году

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В 2023 году Подмосковье выделит почти 230 миллионов рублей на выплаты по социальным контрактам. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что данная мера позволяет поддержать человека или семью в трудной жизненной ситуации.

По данным министерства социального развития Московской области, самым популярным направлением для реализации соцконтракта в Подмосковье стал поиск работы и открытие собственного дела.

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«В нашем регионе есть малоимущие семьи, которые хотели бы реализовать свой трудовой потенциал и соцконтракт является для этого существенной поддержкой, которая поможет на первоначальном этапе. В отличие от выплат, его цель — помочь нуждающимся перейти на самообеспечение», — подчеркнул Голубев.

Претендовать на поддержку могут семьи, доход которых не выше регионального прожитого минимума, одинокие люди с доходом ниже регионального прожитого минимума, а также безработные.

Соцконтракт поможет жителям Подмосковья найти работу, реализовать свой предпринимательский потенциал, пройти профобучение и многое другое.

Размер выплат рассчитывается в зависимости от целей человека. Так, за курс профессионального обучения он может получить 30 тысяч рублей, а за открытие своего дела — до 350 тысяч рублей. Заключить соцконтракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ. Подать заявление можно также через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве появилось более 900 новых рабочих мест в прошлом году. В городской округ привлекли 47 налоговых резидентов.

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