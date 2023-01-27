27 января 2023, 10:41
Подмосковье направит 600 миллионов рублей на санаторное лечение для инвалидов в 2023 году
Инвалиды Подмосковья получают разные меры поддержки. Среди них — санаторно-курортное лечение. В 2023 году планируется закупить 12 тысяч путевок для взрослых жителей с инвалидностью и 4,3 тысячи — для детей. На это направят 600 миллионов рублей.
Из регионального бюджета Подмосковья на эти цели выделят 263 миллиона рублей, остальные 338 — из федерального. Также 249 миллионов направят на проезд инвалидов к местам лечения.
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Получить бесплатную путевку могут также ветераны труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды I-III групп и другие. Для этого нужно оформить справку по форме 070/у и подать заявление через МФЦ или «Госуслуги».
Всего в Подмосковье проживает свыше 380 тысяч инвалидов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.
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