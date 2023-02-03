Подмосковье 03 февраля 2023, 13:44 Подмосковье направит 15 миллионов рублей на поддержку культурных проектов НКО в 2023 году

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Некоммерческие организации Подмосковья смогут получить 15 миллионов на реализацию проектов культуры в 2023 году. Об этом рассказали в Мособлдуме.

Прием заявок на конкурс субсидий в сфере культуры уже начался в Подмосковье и продлится до 3 марта. Участвовать могут НКО, которые работают в регионе.

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«Субсидия из областного бюджета способствует всесторонней поддержке идей в сфере культуры и искусства. В 2022 году гранты получили 13 проектов», — рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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Так, один из грантов прошлого года направили на поддержку семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Здесь провели пикник под открытым небом с живой музыкой, мастер-классами и литературными беседами.

В 2023 году Подмосковье выделит еще 15 миллионов рублей на поддержку культурных проектов НКО. Подать заявку нужно в письменном виде по почтовому адресу Министерства культуры и туризма региона (143407, Московская область, Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1). Адрес электронной почты: mincult@mosreg.ru.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Это всевозможные фестивали, концерты, спектакли, экскурсии, выставки и другие проекты.

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