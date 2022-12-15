15 декабря 2022, 17:09
Подмосковье направило в Донбасс более трех тысяч тонн гуманитарной помощи
Министр Швелидзе рассказала о сборе гуманитарной помощи для Донбасса в Подмосковье
Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса в Московской области начали волонтеры еще в начале 2022 года, когда в регион приехал первый поезд с эвакуированными людьми из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом «360» рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Она пояснила, что в социальных сетях появилось огромное количество сообщений от жителей, которые спрашивали, какая помощь нужна и что они могут передать бежавшим от боевых действий людям.
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«Мы поняли, что эту работу нужно как-то систематизировать и открыли во всех муниципалитетах пункты приема помощи на базе волонтерских центров, общественных движений, Общественных палат в вузах, ссузах. Люди активно туда несли одежду, средства личной гигиены и еду», — рассказала Швелидзе.
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Министр подчеркнула, что в какой-то момент собранной помощи стало так много, что в Домодедове открыли специальный распределительный центр, куда поступали собранные в пунктах вещи.
«После подмосковные школьники придумали акцию „Доброе дело“ и начали собирать гуманитарку в учебных заведениях. Идею поддержал губернатор Андрей Воробьев», — отметила Швелидзе.
В результате объем переданной в Донбасс гуманитарной помощи превысил более трех тысяч тонн.
Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что количество участников волонтерского движения в Московской области растет каждый год. Несмотря на то, что это тяжелый труд все больше жителей присоединяются, чтобы помогать тем, кому необходима помощь.
Волонтеры
Донбасс
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