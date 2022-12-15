Подмосковье 15 декабря 2022, 17:09 Подмосковье направило в Донбасс более трех тысяч тонн гуманитарной помощи Министр Швелидзе рассказала о сборе гуманитарной помощи для Донбасса в Подмосковье Телеканал «360»

Читать 360tv в

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса в Московской области начали волонтеры еще в начале 2022 года, когда в регион приехал первый поезд с эвакуированными людьми из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом «360» рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Она пояснила, что в социальных сетях появилось огромное количество сообщений от жителей, которые спрашивали, какая помощь нужна и что они могут передать бежавшим от боевых действий людям.

Реклама

«Мы поняли, что эту работу нужно как-то систематизировать и открыли во всех муниципалитетах пункты приема помощи на базе волонтерских центров, общественных движений, Общественных палат в вузах, ссузах. Люди активно туда несли одежду, средства личной гигиены и еду», — рассказала Швелидзе.

Реклама

Министр подчеркнула, что в какой-то момент собранной помощи стало так много, что в Домодедове открыли специальный распределительный центр, куда поступали собранные в пунктах вещи.

«После подмосковные школьники придумали акцию „Доброе дело“ и начали собирать гуманитарку в учебных заведениях. Идею поддержал губернатор Андрей Воробьев», — отметила Швелидзе.

В результате объем переданной в Донбасс гуманитарной помощи превысил более трех тысяч тонн.

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что количество участников волонтерского движения в Московской области растет каждый год. Несмотря на то, что это тяжелый труд все больше жителей присоединяются, чтобы помогать тем, кому необходима помощь.