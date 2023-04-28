Подмосковье 28 апреля 2023, 14:34 Подмосковье направило свыше 2 миллиардов рублей на поддержку аграриев с начала года

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С начала 2023 года для поддержки аграриев Подмосковья министерство сельского хозяйства и продовольствия региона направило 2,2 миллиарда рублей по восьми видам субсидий. Это составляет 43% от годового плана.

«Более миллиарда рублей выделено на стимулирование производства молока, 875 миллионов рублей — на развитие племенного животноводства», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур перечислены на 100% — аграрии получили более 32 миллионов рублей. Финансовая поддержка также была направлена на развитие мясного животноводства, производство овощей и на проценты по инвесткредитам в АПК.

Всего в этом году ведомство направит 5,1 миллиарда рублей для поддержки сельхозпроизводителей. Отмечается, что наибольший объем средств направят на проведение агротехнологических работ, развитие племенного животноводства, стимулирование производства молока, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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