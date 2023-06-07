Подмосковье 07 июня 2023, 17:26 Подмосковье направило свыше 2 миллиардов рублей на поддержку аграриев с начала года

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С начала года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выделило около 2,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев, что составляет 50% от годового плана.

Курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что субсидии направили по 11 видам. Около 1,1 миллиарда рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же — на развитие племенного животноводства.

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Кроме того, поддержку получили производства овощей, картофеля и молочного животноводства. Отмечается, что в Подмосковье ежегодно субсидии получают около 300 сельхозпроизводителей региона.

Всего за год министерство предоставит 5,1 миллиарда рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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