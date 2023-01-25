Подмосковье 25 января 2023, 10:59 Подмосковье направило свыше 168 миллионов рублей на гранты IT-компаниям с начала года

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Подмосковные IT-компании и производители компьютерной техники могут получить поддержку в виде гранта от 96 тысяч до 240 тысяч рублей в год. Прием заявок в первом квартале 2023 года продлится до 31 марта включительно. Направить грант можно на зарплату сотрудников и закупку нового оборудования.

«На грантовую поддержку IT-компаний Московской области в первом полугодии этого года предусмотрено более 168 миллионов рублей. Размер грантов — от 96 тысяч до 240 тысяч рублей в год — можно получить на одного нового сотрудника», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

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Он подчеркнул, что размер выплат зависит от квалификации работника, а также от уровня его заработной платы. Мера поддержки осуществляется в рамках проекта «Цифровые технологии Подмосковья».

Чтобы претендовать на грант, в течение квартала компания должна устроить на работу от пяти высококвалифицированных специалистов с зарплатой более 120 тысяч рублей в месяц. Важное условие: новые сотрудники не работали в Подмосковье минимум год до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Заявку на грант можно подать электронно — на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» — «Грант на поддержку и развитие ИТ-компаний и производителей компьютерной техники».

Помимо грантов, для IT-организаций предусмотрены и другие региональные меры поддержки: пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения, налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, а также пониженный коэффициент арендной платы в размере 0,5%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он отметил, что власти Московской области продолжат оказывать максимальное содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

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