Подмосковье 09 июня 2023, 11:15 Подмосковье направило свыше 140 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов в 2022 году Пресс-служба Павловского Посада

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Подмосковья выделило 144 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов 2022 году. Это более чем в полтора раза больше, чем годом ранее.

Выделенные деньги были направлены на реализацию 48 региональных проектов для достижения целей и задач 12 нацпроектов. Об этом сообщила глава Министерства экономики финансов региона Наталия Масленкина.

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Она добавила, что в рамках нацпроектов «Образование», «Здравоохранение», «Демография» и «Культура» было открыто 22 школы, четыре поликлиники и два офиса врача общей практики, а также поставлено более 1200 аппаратов для диагностики и лечения в больницы, закуплено восемь передвижных медицинских комплексов и открыто 123 центра «Точки роста». Кроме того, в 208 школу поставили современное компьютерное и мультимедийное оборудование, а в частных детских садах создали 695 дополнительных мест.

Значительную часть расходов направили на реализацию нацпроектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология». Так, было отремонтировано более 800 километров дорог, открыто рабочее движение по Северному обходу Лобни, благоустроено 55 мест, построен 31 объект водоснабжения. Также в Подмосковье рекультивировали четыре полигона и открыли три комплекса по переработке отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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