Подмосковье 11 мая 2023, 11:39 Подмосковье направило около 9,7 миллиона рублей на модернизацию центра «Мед Гарант» в Балашихе ООО «Мед Гарант»

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Центр «Мед Гарант» из Балашихи модернизирует оборудование с использованием средств субсидий. Общая сумма поддержки, полученная от региона, составляет около 9,7 миллиона рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«За время работы компания несколько раз становилась получателем субсидий. В прошлом году на модернизацию она получила более 7,5 миллиона рублей. В 2019 году — более двух миллионов рублей: более 1,7 миллиона рублей в рамках субсидии на модернизацию и почти 400 тысяч рублей как социальное предприятие», — отметила Зиновьева.

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За счет привлеченных средств медицинский центр смог компенсировать часть затрат на приобретение нового оборудования, общий объем инвестиций в которое составил 15 миллионов рублей.

«В 2023–2024 годах мы планируем продолжить совершенствовать материально-техническую базу нашего медучреждения, рассчитываем построить шестой корпус и получить лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи», — заявил генеральный директор ООО «Мед Гарант» Федор Орлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для этого в Подмосковье действуют различные меры поддержки и льготы.

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