Подмосковье 21 ноября 2023, 12:20 Подмосковье направило около 900 миллионов рублей на доплаты пенсионерам Министерство социального развития Подмосковья

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Доплату к пенсии в размере 18 тысяч рублей получают 30 тысяч жителей Подмосковья. С августа им выплатили в общей сумме около 900 миллионов рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, новые социальные выплаты заработали в августе этого года.

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«Губернатором Подмосковья в этом году утверждены новые социальные выплаты для жителей региона. Одной из них стала ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч, которую получают 30 тысяч человек, а первые доплаты стали поступать на счета пенсионеров с августа. За этот период выплатили порядка 900 миллионов рублей», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Доплаты получают неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье более 10 лет. При этом он должен проживать один или с супругом, несовершеннолетним ребенком или ребенком старше 18 лет с инвалидностью.

«Всего в региональном бюджете на выплату доплаты к пенсии предусмотрено более миллиарда рублей», — добавила Болатаева.

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