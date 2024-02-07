Подмосковье 07 февраля 2024, 17:32 Подмосковье направило еще 10 миллионов рублей на развитие семеноводства Unsplash

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Подмосковье направило еще 10 миллионов рублей на развитие семеноводства, лучший гид региона призвал уделить особое внимание сфере туризма, а музей-заповедник в Ленинском округе отметил 75-летие. Об этом в эфире «Области перемен» рассказали главный агроном предприятия «СеДеК- Домодедово» Анатолий Осихов, директор «Коломенского Арбата» Михаил Воробьев и начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника «Горки Ленинские» Светлана Генералова.

Развитие семеноводства

Подмосковные аграрии наладили импортозамещение в области семеноводства. Эта сфера обеспечивает продовольственную безопасность России.

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Ежегодно в регионе производят более 60 тысяч тонн семенного картофеля. По словам агронома Анатолия Осихова, цикл от выращивания в пробирке до полномасштабного производства составляет шесть лет. В течение этого времени предприятие должно получать поддержку, чтобы успешно выйти на рынок.

В конце прошлого года в Подмосковье направили более 10 миллионов рублей на развитие элитного семеноводства. Для эффективной работы предприятиям нужно современное оборудование, на которое можно получить субсидии.

«Мы понимаем, что поставки из-за рубежа чреваты последствиями, они могут попадать под санкции, и мы понимаем, что должно быть наше отечественное импортозамещение. Мы и раньше так делали, и сейчас продолжаем заниматься семеноводством в Подмосковье, и мы можем в ближайшее время обеспечить наших аграриев элитным семенным материалом отечественных сортов», — сказал Осихов.

Лучший гид Подмосковья

Конкурс на лучшего работника в сфере туризма проходит в Подмосковье ежегодно. В прошлом году его победителем стал Михаил Воробьев из Коломны. Его признали лучшим гидом региона.

Михаил Воробьев написал популярный путеводитель по городу. Он убежден, что развивать туризм в Подмосковье нужно еще больше.

«Я не первый раз уже участвую в конкурсе, было очень интересно пообщаться с участниками, поделиться своим личным опытом. Для меня это стало весьма полезно, подтвердило результаты моих достижений», — сказал он.

Юбилей музея

Музей-заповедник «Горки Ленинские» в этом году отметил 75-летие. Первых посетителей учреждение приняло 6 февраля в 1949-м году.

По словам начальника отдела научно-просветительской работы музея Светланы Генераловой, до революции усадьба принадлежала вдове Саввы Морозова Зинаиде Григорьевне. С 1918-го года на отдых и лечение туда приезжал Владимир Ленин, который отказался менять облик дома после прошлых хозяев.

В честь юбилея в «Горках Ленинских» открылась выставка подарков музея. Всего за 75 лет усадьбу посетили более 15 миллионов человек.

«Ленин умер в 1924 году, и понимание, что во всех местах, где он жил или работал, будут музеи, было. Нашему повезло больше всего, потому что в „Горках Ленинских“ он жил, работал, там же и скончался. Его статус позволил сохранить подлинные вещи до наших времен», — рассказала Светлана Генералова.

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