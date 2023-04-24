Подмосковье 24 апреля 2023, 18:58 Подмосковье направило более 6,5 тысячи «кубов» мусора на переработку после субботника Министерство ЖКХ

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Региональные операторы направили на переработку более 6,5 тысячи кубометров отходов, собранных во время субботника в Подмосковье. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона отметили, что весь мусор распределили между 11 КПО.

«Из общего объема около 20% отходов — это вторичное сырье. Крупногабаритные отходы, такие как сломанная мебель, бытовая техника, спил деревьев и автомобильные покрышки были транспортированы на близлежащие к очищаемым территориям площадкам „Мегабак“, откуда они напрямую направляются переработчикам», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Представители ведомства также приняли участие в субботнике. Они привели в порядок территории в Клину и Восходе. Мусор собирали по двухконтейнерной системе: вторичное сырье отправляли в синие пакеты, остальные отходы — в черные.

В день субботника все региональные операторы работали в усиленном режиме. Отмечается, что с 2019 года в Подмосковье в рамках нацпроекта «Экология» проводится реформа по обращению с ТКО. Так, в Московской области закрыли все мусорные полигоны, а также построили 11 комплексов по переработке отходов.

Ранее Андрей Воробьев назвал прошедший в Подмосковье субботник приоритетной задачей. По словам главы региона, четко выработанный алгоритм работ по уборке территорий остается важным аспектом для региональных сил и властей муниципалитетов.

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