Подмосковье 18 марта 2024, 16:29 Подмосковье направило 3 миллиона рублей на компенсацию полиса ОСАГО для льготников в 2024 году Unsplash

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Льготники Московской области могут получить до 50% компенсации за полис ОСАГО. В этом году Подмосковье направило около трех миллионов рублей на данную меру поддержки. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

«В первую очередь такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов и родителей детей-инвалидов. Благодаря этой мере семья экономит в среднем пять тысяч рублей», — отметила министр социального развития Подмосковья Болатаева Людмила.

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В ведомстве уточнили, что компенсация предоставляется автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Так, льготникам не нужно отправлять заявление. Все, что необходимо — проверить предзаполненное заявление в личном кабинете и прикрепить оплаченный полис.

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