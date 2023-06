Подмосковье 15 июня 2023, 20:51 Подмосковье наладит экспортно-импортные отношения с Китаем Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Правительство Московской области подписало соглашение с филиалом Цзянсуской электромеханической компании «Сумэйда» на полях ПМЭФ-2023. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках развития экспортно-импортных отношений между компаниями Московской области и Китая.

Компания «Сумэйда» представляет интересы многопрофильной китайской компании Sumec Machinery and Electric Co., Ltd в России.

«Китай сегодня является ключевым иностранным партнером Подмосковья — на него пришлось около 30% от общего объема внешнего товарооборота региона по итогам прошлого года. По объему экспорта Московской области это четвертый рынок, объем которого в 2022 году составил 1,25 миллиарда долларов», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания Sumec, интересы которой представляет «Сумэйда», содействует в развитии торговых отношений между компаниями из КНР и других стран в сфере поставок электромеханического оборудования.

«Сегодня новыми направлениями деятельности Sumec являются импорт медицинского, образовательного и исследовательского оборудования, экспорт грузовиков и строительной техники, разработка систем „Умный дом“. По этим и многим другим направлениям мы готовы активно взаимодействовать с подмосковными компаниям», — отметил глава филиала Цзянсуской электромеханической компании с ограниченной ответственностью «Сумэйда» Виталий Мельник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение о строительстве в Воскресенске завода по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия. Она используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

