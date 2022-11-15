Подмосковье 15 ноября 2022, 14:58 Подмосковье наладит экспорт мяса курицы и индейки в три страны Ближнего Востока

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Подмосковье нарастит экспорт продукции. Сейчас регион сотрудничает более чем с 90 странами. В планах начать поставки мяса курицы и индейки в еще три государства — Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Он сообщил, что для развития экспорта специалисты проверяют спрос на разную продукцию за рубежом. После этого выбирают самые востребованные категории товаров и прорабатывают возможности их поставки.

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«Еще одно перспективное направление — это Саудовская Аравия. За прошлый год объем нашей торговли составил почти 78 миллионов долларов. Планируем наращивать экспорт товаров в эту страну и в целом на Ближний Восток с запуском международного транспортного коридора „Север — Юг“», — рассказал зампред.

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Так, в ближайшее время регион выйдет на рынок Армении с готовой мясной продукцией, а также начнет экспорт курицы и индейки в ближневосточные страны.

Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест уже в следующем году.

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