Подмосковье 11 июля 2023, 14:27 Подмосковье наладит экспорт детских игровых площадок на Ближний Восток

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Компания по производству детских игровых и спортивных площадок «Лебер» расширит производство в Подмосковье. Предприятие наладило регулярный экспорт продукции в Казахстан и Армению, а в ближайшее время начнет поставки в саудовскую Аравию и ОАЭ.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в расширение производства инвестировали более 500 миллионов рулей. На предприятии создадут около 250 новых рабочих мест.

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«Лебер» занимается производством парковой мебели и детских площадок с 2015 года. Компания работает на полную мощность круглый год и наполняет склад готовой продукции даже в период низкого спроса.

Председатель совета директоров «Лебер» Артем Сорокин рассказал, что площадки стараются делать познавательными и интерактивными, чтобы дети не только развивались физически, но и учились.

«Через игру дети могут узнать, что такое электричество, почему дует ветер, как смешиваются жидкости, работает аэродинамика, из чего формируется звук, как создается музыка и многое другое. Это своего рода музей под открытым небом. Аналогов таким площадкам в России нет. И конечно, особое внимание уделяем проверкам на соблюдение российских и мировых требований безопасности», — сказал он.

Сейчас компания сформировала собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает и проектирует игровые площадки. На новых площадях предприятия оборудуют четыре цеха для металлообработки, обработки листовых материалов, крупноузловой сборки и выпуска пространственных сеток, а также цех упаковки и отгрузки. По словам генерального директора корпорации развития Подмосковья Владимира Слипенькина, объем выпускаемой продукции увеличат в четыре раза.

«В перспективе компания планирует запустить и нарастить линии по производству спортивных тренажеров и офисной мебели. А также освоить еще одно импортозамещающее направление — работу с листовыми пластмассами, которые используются для изготовления горок», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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