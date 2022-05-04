Подмосковье начнет проводить ярмарки винодельческой продукции

Ярмарки винодельческой продукции можно будет проводить в Московской области с мая 2022 года. В них смогут участвовать продукты, произведенные в России и странах — членах ЕАЭС. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

На таких ярмарках будут продавать любую винодельческую продукцию, кроме бренди, виноградной водки и коньяка. Посетители смогу попробовать вино во время дегустации. Срок проведения мероприятий — не более 14 дней.

«100% торговых мест на таких ярмарках будет отведено производителям из России и стран — членов ЕАЭС, таким как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. При этом допускается продажа и дегустация только вин, которые произведены из выращенного на территории этих государств винограда», — сказал Мурашов.

Источник фото: телеканал «360»

Организация специализированной ярмарки винодельческой продукции будет иметь свои особенности. К примеру, место ее проведения не должно располагаться на территории, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Речь идет, в частности, об учреждениях здравоохранения, образования, спортивных объектах.

Не будет требований к стационарным производственным и складским помещениям, которые применяются федеральным законодательством для реализации алкогольной продукции для других форматов торговли.

Источник фото: телеканал «360»

Особые положения затронут продажу алкоголя. У участников мероприятия должны быть документы, которые удостоверяют законность производства и продажи винодельческой продукции. При этом на ярмарках можно будет продавать и другие товары, которые смогут повысить интерес к винам и тем самым увеличить выручку на 10–20%.