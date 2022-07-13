Подмосковье начнет производить жвачку для восстановления зубов

Новое предприятие построят в деревне Котово Наро-Фоминского округа. На нем будут производить жвачку для восстановления зубной эмали и другие функциональные кондитерские изделия. Завод достроят в 2024 году, на нем смогут трудоустроиться 20 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что производство займется также изготовлением инновационных активных пищевых компонентов.

«В частности, новое предприятие будет выпускать жевательную резинку для восстановления зубной эмали. Строительство ведет компания „Битэка“, занимающаяся научными исследованиями и выпуском активных добавок для медицинской, пищевой и косметической промышленности», — добавил зампред.

Источник фото: телеканал «360»

Также компания занимается выпуском продуктов для производства кормовых добавок для животных.

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