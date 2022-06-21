Подмосковье начнет производить первый в России премиум-корм со свежим мясом для кошек и собак

Мясные премиум-корма для кошек и собак начнут выпускать в Подмосковье. Их будут производить из отечественного сырья. Сейчас в России не делают корма такого класса.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов сообщил, что производство кормов начнется в этом году. Они получат названия AlphaPet и Superpremium.

Корма будут содержать свежее мясо. Изготавливать их смогут исключительно из высококачественного сырья.

В настоящее время корма таких классов в России представлены лишь зарубежными марками Георгий Филимонов.

В проект вложат 2,7 миллиарда рублей. Ежегодно производить смогут 25 тысяч тонн сухого и влажного корма.

Благодаря этому в Московской области появится 230 рабочих мест. Свежего мяса в кормах будет около 60-80%.

Ранее стало известно, что предприниматели Подмосковья смогут получить льготные кредиты на проекты импортозамещения.