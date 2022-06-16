Подмосковье начнет поставлять аналог Coca-Cola в магазины

В Московской области на следующей неделе в магазинах начнут продавать аналог Coca-Cola, сообщили в региональном правительстве. Сам американский бренд исчезнет из РФ.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что из-за ухода Coca-Cola из России отечественные потребители без напитков не останутся.

«Уже на следующей неделе из Видного на прилавки магазинов начнут поставки сильногазированных безалкогольных напитков, произведенных на отечественных мощностях, со всеми знакомым вкусом Fanta и Coca-Cola», — сказал он.

Вкусовые качества новых напитков разработчики подтвердили в ходе слепых тестов.

Московская область в рамках программы импортозамещения продолжит выпуск полностью отечественных продуктов с качеством, аналогичным ранее поставлявшимся из-за рубежа товарам.

Дистрибьюторы Coca-Cola в России 16 июня заявили, что остановят в РФ производство и продажу напитков бренда.