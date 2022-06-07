Подмосковье начнет экспортировать мясо курицы в Китай

Московская область планирует приступить к экспорту мяса курицы в Китай. Об этом стороны договорились на встрече с руководством международной корпорации «Хуамин».

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что сначала регион планирует поставлять куриные субпродукты, в том числе куриные ножки и шеи.

Планируется, что Московская область будет поставлять китайским партнерам мясо курицы Георгий Филимонов.

Корпорация «Хуамин» занимается крупными инвестиционными проектами. Сотрудничество Китая и Подмосковья выйдет на новый уровень.

Ранее стало известно, что более 300 компаний из Подмосковья получили поддержку в экспорте с начала года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня в регионе свыше 117 проектов по импортозамещению.