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    07 июня 2022, 17:12

    Подмосковье начнет экспортировать мясо курицы в Китай

    Анастасия Аброськина

    Московская область планирует приступить к экспорту мяса курицы в Китай. Об этом стороны договорились на встрече с руководством международной корпорации «Хуамин».

    Подмосковье начнет экспортировать мясо курицы в Китай | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что сначала регион планирует поставлять куриные субпродукты, в том числе куриные ножки и шеи.

    Планируется, что Московская область будет поставлять китайским партнерам мясо курицы

    Георгий Филимонов.

    Корпорация «Хуамин» занимается крупными инвестиционными проектами. Сотрудничество Китая и Подмосковья выйдет на новый уровень.

    Ранее стало известно, что более 300 компаний из Подмосковья получили поддержку в экспорте с начала года.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня в регионе свыше 117 проектов по импортозамещению.