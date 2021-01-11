Подмосковье начало внедрять единый проездной с Москвой

Единую транспортную карту для жителей Москвы и Подмосковья уже начали внедрять. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы обещали, что заработает единая карта с Москвой. Знаю, что начинается ее внедрение. Важно, чтобы эта работа не споткнулась. Нужно довести ее до логического победного конца», — сказал он.

По словам главы региона, нужно сделать так, чтобы эта карта было удобной в использования. С ее помощью можно будет оплачивать проезд как в столице, так и в Подмосковье.

Воробьев подчеркнул, что работа общественного транспорта «является очень чувствительной и заметной для нашего густонаселенного региона». Ранее губернатор говорил, что подмосковные и московские власти стремятся прийти к единым тарифам для проезда.

«Что мы ставим своей задачей — это полностью запустить объединенную карту в 2021 году. На треть мы снизили комиссию для перевозчиков при оплате банковской и транспортной картой», — заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По ее словам, Подмосковье с 15 декабря начало принимать карту «Тройку». Это коснулось двух маршрутов в Королеве.

«У нас период тестирования по приему карты „Тройка“ составил 27 дней, количество автобусов 50», — добавила Кротова.

Она отметила, что всего было сделано 2900 тестовых поездок. Московский проездной работает без сбоев.

В Московской области действует единая карта «Стрелка». По ней можно оплатить поездку в разных видах государственного и частного транспорта. Например, в электричках и маршрутках. В Москве работает карта «Тройка». Она дает возможность ездить на метро, автобусах, троллейбусах, трамваях столицы.